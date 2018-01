PSC y TeC suman mayoría en el pleno municipal. En estos dos años y medio que llevamos de mandato se ha hablado en al menos tres ocasiones de la posibilidad de un pacto estable de gobierno entre las dos formaciones. No fue posible por diferentes circunstancias. La última fue como consecuencia de la aplicación del 155. TeC ofreció un acuerdo de gobierno a Jordi Ballart si abandonaba su partido. el ex alcalde abandonó elpartido y la alcaldía. La gobernabilidad de Terrassa, desde la espantada de Jordi Ballart, se ha complicado puesto que si ya el gobierno de coalición entre PSC y PDeCAT era débil por no tener la mayoría, el de ahora lo es más puesto que sólo dispone de nueve concejales y está a merced de la acción opositora del resto de partidos. Pero, como ya hemos podido poner de manifiesto en otras ocasiones, este es el momento de la responsabilidad por parte de todos. Las ordenanzas no se aprobaron, pero la ciduad no puede dejar de tener presupuestos y las abstenciones críticas lo van a permitir. Nuevamente Alfredo Vega lo ha conseguido.

Pero en esta ocasión hay que observar más de cerca el nuevo escenario. Los acuerdos que permitirán la aprobación de los presupuestos, especialmente con Terrassa en Comú, van más allá. TeC se abstiene, las cuentas se aprueban pero se crear una linea de diálogo entre ambas formaciones que permitirá generar la mayoría suficiente que garantice los grandes temas que deben decidirse hasta el final del mandato. ¿Es esto un pacto de gobierno? Técnicamente no, per sí es una base sobre la que trabajar para que el año y medio que resta hasta las próximas elecciones municipales el gobierno de la ciudad no se vea sometido a una situación de estrés sostenido. Ahora es más fácil para TeC sin PDeCAT en el gobierno.

¿Abre este acuerdo la puerta a algo más? Es evidente que ambas formaciones comparten espacio electoral y tienen puntos de vista ideológicamente similares, aunque formas de hacer diferentes. Este año y medio y la reflexión de ambos sobre los resultados de las últimas autonómicas, darán la medida de en qué se puede convertir este primer acuerdo. Una forma muy visual de definir esta alianza es la oportunísima fotografía de nuestro compañero Nebridi Aróztegui que ilustra la información que aparece en las páginas 2 y 3 de nuestra edición de hoy: sin duda, TeC echa una mano a PSC y también, como dice Matilla,a la ciudad, por supuesto.

Por otra parte, recordando una intervención en el pleno del portavoz del PSC, Amadeu Aguado, en la que dijo que su partido miraba a un lado y hacia otro, no perdamos de vista que Alfredo Vega no deja de tejer complicidades con algunos gestos de buena voluntad que está teniendo con PDeCAT.