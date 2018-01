Si ya era compleja la lectura de los datos generales en Terrassa de las elecciones del pasado 21 de diciembre, la lectura pormenorizada por barrios lo es todavía más. Lo que está claro es cómo se está consolidando el voto de Ciudadanos en la mayoría de barrios de la ciudad y cómo lo hace de la misma forma el voto independentista. Es preocupante para el PSC la sangría de votos que va perdiendo poco a poco en barrios en los que había predominado históricamente, aunque también es cierto que el descalabro no ha sido tan importante como se podía esperar.

La gran incógnita está en cómo van a evolucionar la intención de voto de los terrassenses de cara, especialmente a las próximas elecciones. Los partidos deberán trabajar mucho sobre el terreno para defender sus posiciones, partiendo de la base de que el Centre sigue siendo de lo que antaño fue Convergència en pugna con Esquerra y que los republicanos se han consolidado como una fuerza a tener en cuenta en barrios en los que en otro tiempo contaban poco. En ese sentido, la suma de Junts Per Catalunya y Esquerra, suma en la mayoría de barrios más de lo que sumaron en las elecciones de 2015, pero esa es otra de las incógnitas, si esa suma se podrá tener en cuenta en próximos comicios. Es decir, las relaciones entre Esquerra y PDeCAT no atraviesan por su mejor momento y lo que ahora es una suma inequívoca podría no serlo en futuro.

Es difícil realizar una proyección de estas votaciones con respecto a las próximas municipales, en mayo de 2019. Existen diversos factores que lo impiden. Uno es el que comentábamos anteriormente, en qué estado llegarán las relaciones entre los partidos independentistas y cómo llegará la CUP después del descenso de votos del pasado 21 de diciembre. En ese sentido, también es una incógnita si se mantendrá el extraordinario nivel de participación y si la emotividad de la votación del 21-D se mantendrá en próximos comicios, tanto en el bando independentista como en el constitucionalista. Por otra parte, también habrá que ver cómo se consolida el voto de Ciudadanos, que ha observado una proyección espectacular y si el tirón de Inés Arrimadas se mantendrá en Terrassa en barrios como Ca n'Anglada, Sant Llorenç, Sant Pere Nord u otros barrios en los que el voto de izquierdas ha predominado siempre. Todo ello, si no se convocan antes unas elecciones ya sean autonómicas o generales antes de mayo de 2019.