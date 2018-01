Advertencia

El balance anual del desempleo ha deparado unos resultados tremendamente positivos. Se ha producido la mayor reducción de la cifra de parados en España, Catalunya y el Vallès Occidental de la última década. En Terrassa también ha descendido de forma importante el paro durante 2017, concretamente en 1.596 personas, pero no ha sido el mejor registro ya que en 2016 la disminución alcanzó las 2.406 personas. En cualquier caso hay que felicitarse por esta recuperación del mercado laboral. Simplemente que una sola persona pueda aparcar la terrible angustia generada por el desempleo y destierre la fragilidad emocional que supone no poder estar activo volviendo a trabajar merece todos los esfuerzos.

El Gobierno saca pecho. Con los datos en la mano, Mariano Rajoy puede reafirmar el discurso del PP, centrado en la recuperación económica y sobre todo en la reducción del número de parados. Pero este descenso se está produciendo a costa de un claro castigo de la clase trabajadora. Los sindicatos han cronificado las advertencias sobre la precariedad que alcanza a cada vez más personas. Sobre el incremento de los trabajadores pobres y sobre los efectos futuros. El poder adquisitivo se está reduciendo. El descenso en los salarios se ha mantenido y a pesar de los intentos de mejoras para futuros convenios laborales la tendencia sigue siendo la de mínimas variaciones. Así, con los aumentos de precios, especialmente en el ámbito de las energías, una buena parte de la sociedad ve cómo llegar a fin de mes es cada vez más complicado.

Para quien sufre en todas sus carnes la imposibilidad de trabajar, volver a la senda laboral, aunque sea en unas condiciones por debajo de las que tenía, no es una opción. Es la única vía.

Pero es preciso evitar la visión cortoplacista. Son muchas voces las que se han alzado reclamando un cambio en el modelo productivo que no llega, tanto desde las patronales como de los sindicatos. No se puede seguir así. Los empleos de calidad son precisos no sólo para el presente de los trabajadores sino también para el futuro de estos mismos empleados; para asegurar el discutido sistema de pensiones. La crisis ha provocado que muchos trabajos en los que el empleado cobraba dos mil euros al mes ahora se han convertido en dos ocupaciones de 750 euros cada una de ellas. Con estas cifras de aportación en la afiliación a la Seguridad Social se deberá seguir esquilmando una "hucha" de las pensiones de la que ya empieza a verse el fondo. Una advertencia definitiva para que haya un cambio de verdad.