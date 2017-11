El pasado fin de semana se inició en el barrio de Can Boada del Pi una propuesta vecinal que pretende aglutinar las sensibilidades artísticas del barrio y darles visibilidad. A veces, en los pequeños proyectos pueden estar las grandes iniciativas. "Artistas del barrio" empezó con el concierto de Café Nikanor, compuesto en casi su totalidad por vecinos de Can Boada y la convocatoria fue un éxito. Fueron numerosos los vecinos que se acercaron al Casal de Can Boada a escuchar las versiones que el grupo realiza de su admirado Joaquin Sabina. Fue una tarde animada que sirvió también como lugar de encuentro.

Esta iniciativa tiene atractivos diversos. Por una parte puede convertirse en el canal que vehicule las propuestas artísticas de los vecinos del barrio. Al mismo tiempo, se perfila también como una herramienta más de vertebración vecinal que puede dar lugar a encadenar otras iniciativas, incluso alejadas de su principal objetivo. Las asociaciones de vecinos han sido siempre un canal reivindicativo, pero nunca se han alejado de llevar a cabo un activismo social poliédrico. "Artistas del barrio" tiene buena pinta y depende de sus promotores y de sus vecinos que sea algo más que ir a pasar una tarde de domingo. Y si finalmente ese fuera su único objetivo, también será excelente.

Residuos

Municipios de Girona vendrá a tratar sus residuos en el CTR de Coll Cardús. La llegada de la basura gerundense es provisional hasta que acaben allí las obras de ampliación de la incineradora que destruye su fracción resto. Inicialmente, debemos estar satisfechos de este acuerdo del Consorci de Residuos del Vallès los gestores de los residuos de Girona puesto que permite acercarse al CTR al volumen de tratamiento que permitirá no incrementar todavía más las tarifas a los Ayuntamientos. El Consorci sigue intentando atraer a otros municipios, para alcanzar el 80 por ciento del volumen de tratamiento pactado por contrato con la UTE que gestiona el centro. No obstante, la cuestión de los residuos no está resuelta en el Vallès, ni mucho menos. La amenaza del aumento de tarifas (en 2018 se producirá una subida importante) se mantiene debido a que todavía queda mucho camino que recorrer en la selección en origen.