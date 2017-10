Llegó el día

Al fin ayer se produjo un día realmente histórico. El Parlament declaró la república catalana, el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno cesó al President de la Generalitat, al vicepresidente, a todos sus consellers, a los altos cargos de Interior y convocó elecciones para el día 21 de diciembre; las cuentas ya están intervenidas y la fiscalía tiene ya preparada la querella que iniciará un procedimiento judicial contra el Govern por rebelión.

La república catalana nace en un escenario complejo, demasiado complejo. Existe una base social lo suficientemente amplia como para que el Estado no pueda ponerse de perfil como ha hecho durante tantos años, pero la pregunta es si esa base social es suficiente, si el país está preparado no tanto para declarar su independencia, sino para ejercerla y cómo va a gestionar la mitad de la población que no se siente concernida por esa declaración. Cabe preguntarse por otra parte, qué va a ocurrir, como va a afectar a la solvencia histórica del movimiento independentista catalán si finalmente no se consigue el respaldo internacional que se precisa, al menos para negociar con el Gobierno español y la República se diluye en un entorno de represión que no será menor. El tiempo dirá si el independentismo catalán ha medido bien sus fuerzas y si olas ha invertido en el momento más oportuno.

Otra cuestión es si las medidas adoptadas desde Madrid van a ser suficientes para revertir la situación generada en Catalunya o la va a avivar. Es poco probable que la intervención del autogobierno contribuya a paliar la desafección e incluso hoy no sabemos si las elecciones convocadas para el 21 de diciembre van a proporcionar el efecto balsámico que pretende el Gobierno.

Y mientras, en Terrassa, el efecto mariposa de la declaración de independencia es evidente. El alcalde, Jordi Ballart, continuará en su cargo pese a haber anunciado una eventual dimisión (este episodio debe enseñarle a controlar su verbo) y Miquel Sàmper su socio de gobierno, decidirá la semana que viene que se ve obligado a romper el pacto. TeC tendrá que tomar decisiones.

Hemos llegado a la república catalana subidos en un Dragon Khan vertiginoso del que no nos bajaremos durante muchos días y lo que produce cierta preocupación es que sea necesario apelar a los llamamientos a la paz, al civismo y a la concordia.