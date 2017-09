Llegó el momento

El Govern de la Generalitat ha convocado a los catalanes a un referéndum, que se debe celebrar mañana 1 de octubre de 2017, para decidir el futuro de Catalunya. Las condiciones en las que se va a desarrollar no son las más adecuadas. No es necesario recordar la pugna entre Govern y Gobierno que ha hecho que haya en torno a la consulta más incógnitas que certidumbre y, sobre todo, mucha preocupación por cómo se van a desarrollar los acontecimientos y especialmente cómo se va a graduar la intervención de Policía Nacional y Guardia Civil, si es que se produce. De los Mossos d'Esquadra se sabe que su consigna es la de no provocar un conflicto con su intervención y que se si debe llevar a cabo evite la desproporción.

En estos momentos la mayor preocupación, también de los convocantes es que la jornada se desarrolle con absoluta normalidad. El mensaje y el protocolo de actuación de todos los partidos independentistas, es el de la no violencia y el de la resistencia pacífica a la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es por tanto, la hora del civismo, la hora de mantener más que nunca el perfil festivo que ha acompañado al procés durante todos estos años y esperar acontecimientos. Terrassa, como toda Catalunya vivirá una movilización masiva. La jornada será intensa y de lo que se trata es de que individualmente se viva desde el civismo y la serenidad. Algunos analistas hablaban ayer del enfrentamiento histórico entre la voluntad de poder de Castilla y la efervescencia de la sociedad civil catalana; el que estamos viviendo es un nuevo episodio.

Qué resultados dará el referéndum, que lectura se hará de ellos, cómo se instrumentalizarán y cuáles serán las consecuencias de la jornada de mañana es algo que se verá próximamente. Es una evidencia que este referéndum no reúne la condiciones naturales para ver internacionalmente legitimado su resultado. Es más, no sabemos si podrá desarrollarse ni siquiera con la misma "normalidad" que el 9-N. En cualquier caso, seguro que el día después será muy diferente al de aquel 10-N. Lo que pasará mañana en Catalunya está muy lejos de ser el picnic al que se refería el secretario de estado el pasado jueves en una poco afortunada intervención. Serenidad e inteligencia para afrontar un día que, pase lo que pase, será histórico