La situación que se ha generado en torno a la convocatoria del referéndum que se debe celebrar el próximo domingo ha derivado en un tenso compás de espera en el que se van salpicando noticias y rumores. El salto cualitativo que supuso la semana pasada la detención de altos cargos de la Generalitat por orden de la Fiscalía hace prever que la maquinaria del Estado no va a dar un paso al lado como ocurrió con el 9-N. Se ha hablado durante el fin de semana de la posible detención de los presidentes de las entidades soberanistas que sostienen el pulso de la protesta pacífica en la calle e incluso el fiscal general del Estado ha llegado a decir que la detención del president Puigdemont no es descartable según se desarrollen los acontecimientos. Por otra parte, el papel de los Mossos d'Esquadra está en cuestión al haber sido sometidos al mando único junto a Policía Nacional y Guardia Civil. Es decir, que cualquier cosa es posible y en cualquier momento.

El pulso se mantiene y las posturas son inamovibles en ambos bandos. Se ha llegado a un momento en que ninguno de los dos, ni el presidente del Gobierno ni el president de la Generalitat puede dar marcha atrás en sus hojas de ruta particulares. La entrevista de Carles Puigdemont en Salvados mostró a un president firme en su decisión de mantener la convocatoria e incluso de declarar la independencia de Catalunya 48 horas después de su celebración si gana el sí, sea cual sea la participación. Por una parte, Mariano Rajoy ha comprometido su palabra públicamente en impedir la celebración del referéndum. Cejar en su empeño sería interpretado como una debilidad tanto dentro como fuera de España. Por su parte, a Puigdemont no le queda otro remedio que mantener el pulso, precisamente por las mismas razones. La frustración que se crearía en Catalunya sería excepcional y el procés necesita del eco mediático imprescindible para conseguir si no un amplio apoyo exterior, sí la exteriorización de la voluntad de Catalunya de celebrar una consulta sobre su futuro. Una cosa sí está clara. El Gobierno de Madrid busca ahora un respaldo exterior que antes no buscaba de forma tan imperiosa.

Por tanto, seguimos en espera de acontecimientos y no parece que los que se vayan a suceder vayan a encaminarse a buscar una solución pactada. No hay otra salida que la negociación y no parece que en este momento haya mucha predisposición. Y mientras, la ultraderecha empieza a dejar ver sus símbolos.