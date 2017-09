Un abogado terrassense, en una conversación particular, hablaba esta semana de la puesta en escena de la estrategia del Gobierno de Madrid en la gestión de lo que tanto gusta llamar "el desafío catalán". Atribuía el jurista la acción del Estado a una estrategia milimétricamente diseñada para impedir el referéndum e incidía en la dificultad de analizar todo el dispositivo jurídico-policial desde la separación de poderes.

La primera de las señales la daba el propio presidente Rajoy en las intervenciones previas a la puesta en marcha del dispositivo cuando afirmaba con tanta rotundidad que el referédum no se iba a celebrar. Las acciones que se están llevando a cabo estos días en Catalunya no son evidentemente improvisadas y responden a un plan de diseño preciso. Hay unas primeras aproximaciones con registros en diversas imprentas y en un semanario de Valls que generan una reacción incluso irónico-festiva de la ciudadanía, pero el verdadero golpe, cuando realmente se da el pistoletazo de salida al operativo, es en Terrassa; seguramente de forma circunstancial, pero determinante. El descubrimiento de las notificaciones de las mesas electorales da pie a las detenciones que se realizan al día siguiente. La operación en Terrassa acaba pasadas las diez de la noche con la denegación por parte del juez del registro de Unipost. Pocas horas después se producen catorce detenciones de personas clave; nada improvisado. Sorprende, como han puesto de manifiesto analistas diversos que las detenciones se lleven a cabo en la segunda linea de mando. Cualquier operación judicial no se conforma con un "segundón" si puede detener al "capo".

Las reacciones a las detenciones no se hacen esperar y el ministro lanza ayer un aviso a navegantes diciendo que las reacciones habían sido tumultuarias. Curiosamente es la misma expresión que se utiliza en el Código Penal para referirse a la sedición. A las pocas horas se sabe que la Fiscalía ha presentado una denuncia por sedición como consecuencia de las manifestaciones y que se apunta a ANC y Omnium. El camino parece señalado y, si se recorre, habrá que ver si se han analizado las consecuencias.

La sección catalana de Jueces Para la Democracia hace pocos días decía, después de manifestar su lealtad a la Constitución: "Difícilmente se alcanzará una solución al conflicto con la actual escalada de judicialización, más bien al contrario, y con medidas o iniciativas que -cuando carecen de la necesaria proporcionalidad- pueden ser percibidas por un sector de la población como una instrumentalización del poder judicial y que comprometen la percepción de la imparcialidad respecto al mismo". Para pensar.