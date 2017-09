Ayer se vivió una intensa jornada en Terrassa. A primera hora de la mañana, la Guardia Civil se personó ante las instalaciones de la empresa de mensajería Uni Post, como lo había hecho también en Sabadell y Hospitalet de Llobregat, debido a la sospecha de que en alguna de sus delegaciones podía encontrar material relacionado con el referéndum convocado por la Generalitat. Rápidamente un grupo cada vez más numeroso de personas se concentró en las inmediaciones y mantuvieron un pulso con las fuerzas policiales, esencialmente Mossos d´Esquadra para evitar que la comisión judicial pudiese entrar en las instalaciones de la empresa en incautarse del material sospechoso de pertenecer a la logística del referéndum del 1 de octubre.

De algún modo se generó ayer en Terrassa un microcosmos en el que se resumía a pequeña escala lo que está pasando entre Catalunya y España, un pulso entre el Estado y las instituciones catalanas con el apoyo de una parte nada desdeñable de la ciudadanía. Sí, es cierto que no se puede establecer una categorización de la acción de los concentrados en cuando a su número en relación a la población de la ciudad, pero lo que sí es valorable es la determinación y la convicción de que lo que allí estaba en juego era la defensa de derechos civiles, de sus derechos. Por su puesto, el Estado, no lo entiende así y en eso estamos.

Si realmente se confirma, el referéndum está tocado en su infraestructura más sensible que es notificación de la composición de las meses electorales. Las autoridades de la Generalitat manifestaron ayer que tienen un plan B, por lo que el pulso, en este ámbito se mantendrá, como se mantendrá también en lo que al control de las finanzas de la Generalitat se refiere.

La acción policial de ayer en Terrassa es también cualitativamente importante, no sólo por el efecto real que pueda tener sobre la convocatoria del referéndum, sino por la propia evolución de los acontecimientos. Las jornadas parlamentarias de aprobación de la consulta y de la Ley de Transitorietat generaron un cierto enfriamiento en la vinculación emocional de los indecisos a la determinación del Govern de la Generalitat, pero en los últimos días, algunas de las decisiones del gobierno están generando un efecto contrario.

El camino hacia el 1-O continúa y lo hace en una escalada que le hace seguir siendo imprevisible.