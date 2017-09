Llegó el momento

Ayer se aprobó en el Parlament la Llei del Referéndum que permitirá la convocatoria de la consulta sobre la independencia de Catalunya el próximo 1 de octubre. La jornada fue larga, tensa e intensa tanto dentro como fuera de la cámara y puso definitivamente en evidencia lo que ya se presumía, que el proceso no acabará sin enfrentamiento, sin el denominado choque de trenes, escenificado ayer con la aprobación de la controvertida ley en el Parlament. Ahora no se sabe cuáles serán las consecuencias, pero de lo que no cabe duda es de que el conflicto está asegurado. El tono en discursos y declaraciones desde los poderes ejecutivo y judicial del Estado español así lo demuestran. Lo sorprendente es que tanto en Barcelona como en Madrid se haya mostrado sorpresa por lo ocurrido en uno y otro lugar. En cualquier caso, ahora sólo cabe esperar la reacción del Gobierno y especialmente de la Fiscalía General del Estado y la judicatura, que se presume dura y que no sabemos a dónde nos llevará.

Mientras tanto, en Terrassa se abre un compás de espera que va incluso más allá de la tensión que genera la convocatoria del propio referéndum. Esquerra Republicana, por boca de su portavoz, Isaac Albert, ha venido manteniendo en los últimos meses que el gobierno local, la alianza entre PSC y PDeCA, no resistiría la presión que provocaría sobre el pacto la convocatoria y celebración del referéndum. Como es lógico, ERC aprovecha la coyuntura para tensionar el pacto de gobierno y exige al Ayuntamiento que se pronuncie sobre la cesión de espacios para ubicar las urnas y pone de manifiesto la tibieza con la que PDeCAT encaja la posición del PSC en la ciudad.

El alcalde Ballart ha manifestado reiteradamente que no situará al Ayuntamiento fuera de la legalidad acercándose en su posicionamiento al discurso de Ada Colau en Barcelona e incluso proponiendo "imaginativas", dijo, para poder poner las urnas. El alcalde insiste en que no se manifestará hasta que la Generalitat le haga saber lo que necesita en la ciudad para llevar a cabo el referéndum. Ahora habrá que ver, cómo se busca la solución a la instalación de las urnas, si ERC considera que la que se proponga, si es que se propone alguna, es satisfactoria y si para PDeCAT esa solución es lo suficientemente honrosa como para mantener su pacto de gobierno con los socialistas terrassenses.

La apuesta de Isaac Albert sigue más en pie que nunca en un escenario realmente complejo e imprevisible.