Diari de Terrassa nació el 23 de abril, el día de Sant Jordi, de 1977. Cuarenta años. Cuánto ha cambiado la ciudad; cuánto hemos cambiado todos. En aquella época Terrassa era una ciudad necesitada de todo, de escuelas, de alcantarillas, de ambulatorios. tremedamente castigada por una crisis que acabó con su perfil histórico. Era una ciudad efervescente, reivindicativa, vital, entusiasta, muy política, como lo era todo el país entonces. Diari de Terrassa nacía con la voluntad de dar voz a la inquietud de aquella ciudad. Terrassa ha cambiado, los terrassenses hemos cambiado, el Diari ha cambiado, pero el deber se mantiene. Sólo eso nos mueve.

Diari de Terrassa renueva cada día su compromiso con Terrassa y con los terrassenses, seguimos queriendo ser algo más que un medio de comunicación , queremos ser una herramienta al servicio de la ciudad. Somos un diario local y no queremos ser otra cosa que un diario local, profesional, riguroso, veraz, con nuestras limitaciones y nuestros errores, pero con la mejor de las voluntades. Reivindicamos los medios de proximidad como elementos indispensables de la vertebración de las ciudades y reivindicamos el periodismo con más de 140 caracteres como herramienta de libertad, de desarrollo y de crecimiento personal y colectivo.

Resulta emotivo que el premio Pulitzer de este año, el galardón periodístico más importante que se da en Estados Unidos, lo haya conseguido un periódico local de una pequeña comunidad de Iowa, de no más de once mil habitantes. Es un bisemanario que tira unos tres mil ejemplares y en el que trabajan nueve personas, la mayoría de ellos familiares entre sí. Una humilde publicación que ha pasado por encima de medios poderosos como The Washington Post o The New York Times. El jurado ha valorado su "periodismo incansable, su impresionante conocimiento y su redacción".

Ese premio es un espaldarazo para miles de pequeños medios que sobreviven en una época convulsa desde el compromiso con su comunidad. Terrassa puede sentirse orgullosa de sus medios; hay buenas propuestas y excelentes profesionales en la ciudad que informan, que generan opinión, que intentan ayudar a los terrassenses a elegir. La diversidad fortalece.

Cada día 28 mil personas abren las páginas de nuestro diario en papel, pero seguimos al servicio de todos los que respiramos el mismo aire, los que reímos y lloramos por las mismas emociones, los que compartimos sueños y los que entendemos que nuestra ciudad es importante en nuestras vidas. Aquí estamos.