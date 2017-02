Nota pública de Sr. Edi

Em sap molt greu que un acudit fet per mi hagi originat tant de malestar. Després de publicar 30.000 acudits no m´havia passat mai. Lamento que el lector hagi interpretat un joc de paraules com a una apologia del maltractament. Precisament sóc una persona que no accepta cap tipus de maltractament.

Demano disculpes, de tot cor, a tot aquell que s´hagi sentit ofès amb l´acudit; no era la meva intenció.

Sr. Edi