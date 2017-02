I la família?

Sofia Gallego

07.02.2017 | 04:20

Fa temps va ser portada en alguns diaris i gairebé obertura d'espais radiofònics i televisius la notícia de la mort d'una dona de 81 anys a causa de l'incendi del seu domicili, produït per l'ús d'una espelma que utilitzava com a única font lumínica. No entraré en més detalls que ja van...

SUSCRIPTOR