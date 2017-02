Sònia Caballero

04.02.2017 | 04:20

Nous conceptes: la neuroproductivitat

La neuroproductivitat és la relació entre la neurociència o neuropsicologia i la gestió del temps. Les eines clàssiques de productivitat personal no funcionen per si soles i això genera molta frustració. És per aquest motiu que, abans d'implantar una metodologia de gestió personal,...

