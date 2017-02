Salvador Cardús Ros

04.02.2017 | 04:20

En la mort de Jaume Canyameres

Més enllà del dolor per la pèrdua d'una persona tan estimada com Jaume Canyameres, en la seva mort vull fer unes reflexions que transcendeixen les vinculacions personals afectives que molts terrassencs hi teníem. La primera, per urgir a posar en marxa una col·lecció de biografies dels grans personatges...

SUSCRIPTOR