Ignasi Giménez Renom

27.01.2017 | 04:21

Diàleg, tot. Insults i amenaces, cap

Ser regidor, regidora, alcalde o alcaldessa d'un municipi és apassionant. Per la proximitat que aquest rol t'aporta amb la ciutadania, per la capacitat de treballar per millorar els pobles i ciutats, per la coneixença del municipi i la seva gent. Per tantes i tantes coses. Però també, en algunes ocasions, aquesta...

SUSCRIPTOR