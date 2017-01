Joan Rovira

25.01.2017 | 04:20

Uait Jaus: in espanix, plis...

Aquesta és la consigna de Trump: als Estats Units es parla anglès. I, si no en saps, o et busques la vida i l'aprens o et busques un bitllet d'anada i "baibai", que diuen. Estúpid, sí, però clar. Del nou president americà es podran dir moltes coses, però no enganya: promet el desastre i...

