Miquel Sàmper

21.01.2017 | 04:21

Pels nostres joves

El proper dia 1 de febrer es farà al saló d'actes de Foment la presentació de la segona edició del programa de Formació Professional Dual a Alemanya, per a tots aquells joves que hi puguin estar interessats. Per tal de poder participar-hi cal tenir entre 16 i 30 anys, haver finalitzat l'ESO, però no tenir...

