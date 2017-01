Joan Rovira

21.01.2017 | 04:21

Foto fixa

El mirall, contínuament, ens retorna una mateixa imatge. Agradable per a alguns, vomitiva per a d'altres, d'acord. Però insistent: a Catalunya, a una immensa majoria, no ens fa fàstic ser espanyols. Una altra cosa és què s'entén per espanyols i quina mena d'espanyols voldríem ser, si és que...

