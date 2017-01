La gestión y aprobación de los presupuestos de 2017 está generando situaciones un novedosas en relación a años anteriores. Algunas de ellas tienen que ver, por supuesto, con la situación de debilidad de un equipo de gobierno en minoría que necesita de acuerdos con la oposición. Paradójicamente, esa precisa circunstancia, lejos de evidenciar la debilidad del equipo del alcalde Ballart, curiosamente, aunque parezca contradictorio, lo ha fortalecido. A falta de lo que pueda suceder en el pleno de esta tarde, de las siete formaciones que componen el arco político municipal, solo dos (CUP y PP) se han manifestado abiertamente en contra de la propuesta que se debatirá hoy. El resto votará favorablemente (PSC y CiU, que forman el equipo de gobierno) o se abstendrá (TeC, ERC y Ciudadanos) por lo que los presupuestos saldrán adelante con un apoyo mayoritario. Recordemos que Ciudadanos votó a favor en comisión para que se elevase el dictamen al pleno y hoy se abstendrá.



Dentro de la dinámica que ha producido el gobierno en minoría, Ciudadanos ha roto el pressing al que TeC y ERC tenían sometido al equipo de gobierno por lo que esos dos partidos de izquierda no podían aplicar la misma táctica que utilizaron en la negociación de las ordenanzas, que propiciaron un redactado nuevo para su aprobación. Oro hecho novedoso ha sido el hecho de que no se aprobasen los presupuestos conjuntamente con las ordenanzas. Las negociaciones no estaban vinculadas, por lo que la negociación no podía condicionarse y ello ha ayudado a que lo que se preveía una tortura para el equipo de gobierno, se haya convertido en una balsa de aceite.



Por otra parte, no hay que perder de vista otra cuestión inusual como es el ofrecimiento de TeC a gobernar con el PSC en detrimento de CiU. Pese a que el alcalde ha dicho públicamente que no romperá el pacto con su actual socio, el asunto está todavía encima de la mesa y a final de mes lo debe discutir la ejecutiva del PSC terrassense.



Tampoco ha sido lo habitual que el Ayuntamiento no de información detallada de los presupuestos antes del pleno. Ayer concedió una rueda de prensa para hablar sobre las lineas generales, pero sin profundidad. Los presupuestos están colgados en la web municipal, pero "colgados" no es "explicados". Por cierto, la rueda de prensa contó con la participación del líder terrassense de CiU, Miquel Sàmper, quien no estuvo citado en primera convocatoria, parece ser que por un lapsus.