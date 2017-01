Joan Rovira

19.01.2017 | 04:20

Sí, fa fred, i què?

Ens estem tornant tontos, i jo el primer, que consti. No és per ofendre ningú. Ens posen en alerta constantment: que si farà vent, que si cauran quatre gotes, que si baixen les temperatures, que si pugen, que si ens hem d'hidratar (beure aigua, per als profans), que si estem en alerta vermella o taronja o violeta, que si cal...

