Joan Rovira

18.01.2017 | 04:20

Una nova era

Mentre el fiscal es pregunta si per trencar els ous cal o no violència i si fer una truita no deixa de ser una forma de terrorisme de baixa intensitat, el president Puigdemont s'ha llançat a la lírica i l'èpica de ple. Ens promet ni més ni menys que una nova era, la d'una Catalunya lliure que sortirà d'un referèndum màgic. Un referèndum que serà...

SUSCRIPTOR