José Antonio Aguado

18.01.2017 | 04:20

Club Cafè Meravelles

Unes coristes estan esperant Madonna. Cinc coristes que conserven la fe, quatre cantants i una pianista muda. Estem parlant de Cora, Corina, Coral i Corette, quatre dones que han trepitjat els escenaris com el Teatre Tantarantana o la sala Trono. Dones que vaguegen per l'inframón en un bucle per les quals l'espectador sent una empatia...

