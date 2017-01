Salvador Cardús Ros

14.01.2017 | 04:21

Retorn a la selva

Potser encara sota els efectes d'haver circulat durant tres mesos només en bicicleta per un territori civilitzat i amable, on conviuen cordialment vianants, vehicles de motor i bicicletes, de retorn a casa, la circulació a Terrassa encara em sembla més una selva perillosa. En tres mesos no he sentit cap clàxon que no...

SUSCRIPTOR