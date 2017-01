Josep Puy

13.01.2017

Resto del tot descol·locat quan m'assabento del suïcidi d'una nena de 13 anys (Aljucer/Comunitat de Múrcia), per assetjament escolar. Les notícies no vénen soles i ens recorden un anterior suïcidi a Madrid del passat mes d'octubre i on el nen tenia 11 anys. Si féssim el recompte de tota mena de víctimes ens podríem quedar ben distrets. Se suposa...

