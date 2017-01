Joan Planas i Comerma

12.01.2017 | 04:21

Com reclamar per la clàusula sòl (i II)

Ja sabem què és una clàusula sòl (Diari de Terrassa, edició 5/1/2017) i podem saber si la tenim (pot informar-se'n a la Cambra de la Propietat, on portant una còpia de l'escriptura d'hipoteca i l'últim rebut pagat d'aquesta li direm si vostè és o no un afectat i si hi ha o no...

SUSCRIPTOR