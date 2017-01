Joan Rovira

10.01.2017 | 04:20

El govern són ells

Hi ha qui se sorprèn que el govern espanyol tingui tanta ànsia per salvar negocis privats: avui és la banca amb les clàusules sòl, demà seran les despeses per formalitzar hipoteques i demà passat tocarà el torn a les elèctriques, les petroleres o qualsevol altra de les...

