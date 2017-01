Ferran Pont i Puntigam

10.01.2017 | 04:20

Bons desitjos per a l'any 2017

Amb la perspectiva serena que dóna haver superat la barrera dels 80 anys, em permeto recordar alguns dels bons desitjos que fa anys voldria veure fets realitat. El primer és aconseguir que tothom pugui tenir una feina digna per poder guanyar-se la vida i per poder realitzar-se com a persona. Hi ha països com Alemanya,...

