Joan Rovira

05.01.2017 | 04:20

Reis indepes i republicans

Posar una estelada als pessebres, o una senyera o una bandera espanyola, no és una bona idea. Ni penjar-la dels arbres de Nadal. Com tampoc no és gaire intel·ligent barrejar les estelades amb la cavalcada de Reis, com es vol fer a Vic, amb els fanalets independentistes que gràcies a TV3 es convertiran en la imatge pseudooficial d'aquesta nit...

