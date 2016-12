Joan Rovira

31.12.2016 | 04:22

Bancs i govern hi tornen

Són incansables i es creuen invencibles. Ens han venut tantes "motos" i amb tant èxit, que per què no hauria de ser possible repetir la jugada? Ens han destrossat el món del treball i el dels impostos, han rescatat immobiliàries i bancs, han fotut al carrer desenes de milers de famílies,...

