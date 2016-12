Joan Rovira

24.12.2016 | 04:23

Pessebres de lloguer de luxe

Tal dia com avui, cap al tard, fa una mica més de dos mil anys, se suposa que una parella a punt de tenir un fill estava buscant desesperadament un allotjament. Josep i Maria, en el molt improbable cas que hagin existit, en un encara més improbable 24-D de l'any zero, no haurien pogut llogar-se ni un miserable pessebre si fos amb els preus i...

SUSCRIPTOR