Joan Rovira

23.12.2016 | 04:20

Diputats retratats

Aquesta és una petita notícia nadalenca que diu molt. Resulta que al Congrés dels Diputats tenen la tradició de fer un recapte d'aliments amb motiu de les festes. Aquest any l'han fet igualment, precisament un dia que coincidia amb dos còctels festius i amb el plenari del Congrés. Per tant, hi havia una...

SUSCRIPTOR