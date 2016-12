Joan Rovira

22.12.2016 | 04:20

Set mil milions en decència

Aquesta podria ser la xifra: més de set mil milions d'euros és el que costarà a la banca del nostre país retornar els diners per les abusives "clàusules sòl" a les hipoteques. Des del primer dia, no des del maig del 2013, com va dictaminar el Tribunal Suprem, sempre més sensible als grans interessos corporatius que a la justícia dels ciutadans...

SUSCRIPTOR