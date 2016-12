Si penséssim el que pensem ara, no caminaríem

Sònia Caballero

20.12.2016 | 04:20

Sònia Caballero

causa de la importància de les paraules al parlar amb un mateix, és fonamental prendre atenció al que t'estàs dient. Quantes vegades no ens hem sentit dir dins nostre: -"No ets bo en...", -"No se't dóna bé...", -"Fracassaràs si ...", -"Els altres pensaran de...

