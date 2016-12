Joan Boldú

20.12.2016 | 04:21

La veritat i els seus planetes

Es pot viure en un món on regni la postveritat, és a dir, la mentida, l'engany, la disfressa, la simulació, la impostura? No seria aquest món una cruïlla d'on fóra impossible sortir, ja que impediria justificar qualsevol ruta? Un món sense la veritat no seria el terreny de l'arbitrarietat, de la incertesa, de la inseguretat, del perill i, per...

SUSCRIPTOR