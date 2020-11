Seat exposa els seus cotxes històrics a Barcelona amb motiu del 70è aniversari

Amb motiu del 70è aniversari

27.11.2020 | 11:35

El mític Seat 600; la polivalent berlina 1400, el primer cotxe que va fabricar l'automobilística barcelonina el 1953; o el Papamòbil improvisat en un Seat Panda són alguns dels vehicles històrics que s'exposen des d'avui a la Casa Seat de Barcelona amb motiu del 70è aniversari de la marca.

Amb el títol de "70 anys en moviment", Casa Seat acull des d'aquest dijous i fins al 9 de gener una exposició dels vehicles que s'identifiquen amb la història de la fàbrica d'automòbils, que ha permès treure alguns dels seus models emblemàtics que només surten en comptades ocasions de la nau A-122 de la Zona Franca, que alberga la Col·lecció de Cotxes Històrics de Seat.

Els automòbils exposats aniran canviant cada setmana a la Casa Seat, situada a la Diagonal de Barcelona, on els ciutadans podran contemplar, de manera gratuïta, cotxes com el 850 Sport -el primer i únic descapotable de sèrie fabricat per Seat- o el Toledo elèctric olímpic, que es va usar en els JJOO del 1992.