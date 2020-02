Reciclar i reutilitzar les bateries híbrides dels cotxes

TOYOTA

29.02.2020 | 04:00

Toyota i la seva divisió de luxe, Lexus, s'han proposat el repte de reciclar i reutilitzar el 100% de les bateries híbrides al final de la vida útil dels seus vehicles. A Europa, la companyia està prop de complir el seu objectiu, ja que, en l'actualitat, recull més del 90% de les bateries híbrides, que posteriorment són tractades per empreses especialitzades. Aquest repte s'emmarca dins de l'objectiu de la companyia d'estendre a escala internacional tecnologies que afavoreixin el reciclatge i permetin la reutilització, la recuperació i la revaloració dels seus vehicles i de les peces que els componen.

Les bateries dels models híbrids de les marques Toyota i Lexus estan dissenyades per a durar tota la vida útil del vehicle, per la qual cosa no es recuperen fins que aquest deixa d'estar en ús. En aquest moment comença un procés de logística inversa, és a dir, del consumidor al punt d'origen, que culmina amb el reciclatge o reutilització de la mateixa bateria.

Actualment, la companyia ofereix dos tipus de bateries als seus clients: les de níquel-metall hidrur (NiMH) –compostes d'hidrogen, níquel i altres metalls com el titani– i les d'ió liti –que incorporen sals de liti i components metàl·lics i no metàl·lics–. Les dues compleixen els màxims estàndards tècnics, encara que cadascuna té unes característiques diferents respecte al pes o l'eficiència de la càrrega.

uNa nova vida

Avui dia, la major part de les bateries híbrides recollides pel fabricant d'automòbils japonès van destinades al reciclatge dels seus materials –amb un mínim d'un 50% d'eficiència–. Per a això, s'empra una tecnologia de fosa a ultra alta temperatura que permet recuperar percentatges importants de cobalt, níquel o coure. En el cas de les bateries de liti, el reciclatge és més complex, ja que incorporen un major percentatge de materials estranys i no metàl·lics, per als quals Toyota està desenvolupant processos específics.

La vida útil de les bateries híbrides no acaba en donar de baixa el vehicle, sinó que es poden reutilitzar per a diferents propòsits. Encara que és un sistema complex, Toyota ja ha començat a investigar solucions per a la refabricació de bateries de NiMH per a nous vehicles a partir de bateries usades. També es contemplen altres opcions, per exemple, la de donar a les bateries una segona vida com a unitats d'emmagatzematge d'energia estacionària o d'emergència.