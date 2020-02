Més atrevit, ampli i confortable

El nou Hyundai i10

29.02.2020 | 04:00

Des del seu llançament l'any 2008, l'i10 ha estat tot un èxit per a Hyundai a Europa. Ara el fabricant sud-coreà presenta una nova versió del cotxe més capaç, més atrevit, més ampli i més confortable.

El nou i10 presenta un disseny jove i dinàmic que ofereix un contrast entre les seves superfícies suaus i les seves línies definides. La seva presència visual millora gràcies a un sostre més baix i a un cos més ample, mentre que l'àmplia graella davantera expressa el seu caràcter esportiu i incorpora llums diürnes de LED rodones. Els conductors també poden optar de manera opcional per llandes d'aliatge de nou disseny.

El disseny de l'interior presenta un aspecte juvenil sense comprometre la utilitat. El gran panell decoratiu del quadre de comandament, que mostra un patró de bresca d'abella en 3D, aporta un gran valor visual a tot l'interior.

El nou i10 està disponible amb 4 o 5 places. Gràcies a la distància més gran entre eixos, s'ha ampliat l'espai per als passatgers, mentre que el seu versàtil maleter, de 252 litres, es troba entre els millors del segment. Així mateix, la nova càmera de visió posterior ajuda els conductors en les maniobres marxa enrere.

connectivitat i seguretat

Les noves funcions de connectivitat, que inclouen Apple CarPlay i Android Auto, converteixen el nou i10 en el líder de la seva classe. Aquestes tecnologies estan integrades en una pantalla tàctil a color de vuit polzades, la més gran del segment. La càrrega sense fil també està disponible. Al mateix temps, la telemàtica de Bluelink brinda beneficis significatius als conductors referents a seguretat, control i connectivitat a través d'una aplicació mòbil.

El nou i10 està equipat amb l'última tecnologia de seguretat activa i assistència a la conducció Hyundai SmartSense, el paquet de seguretat més complet de la seva classe. Inclou el sistema d'avís de col·lisió frontal (FCA), l'assistent de llums llargues (HBA), el sistema d'assistència de manteniment de carril (LKA), l'advertiment d'atenció del conductor (DAW) i el sistema de reconeixement de senyals (ISLW).

El nou i10 està disponible amb dos motors de gasolina: un 1.0 MPi de tres cilindres i 67 CV i un 1.2 MPi de quatre cilindres i 84 CV. Tots dos motors estan disponibles amb transmissió manual i transmissió manual automatitzada, de cinc velocitats en tots dos casos.

Hyundai també presenta el nou i10 N Line, que compta amb un exclusiu motor 1.0 TGDi de 100 CV per a un major rendiment de conducció, i un acabat esportiu específic.