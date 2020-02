Les estrenes de Mercedes-Benz de 2020

NOVETATS

29.02.2020 | 04:00

La multinacional alemanya Mercedes-Benz presentarà als propers salons de l'automòbil previstos aquest any diverses novetats: l'actualització del Classe E, tres estrenes mundials de la mà d'AMG, nous models de la família d'híbrids compactes i el mòdul Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) en la Marco Polo.

Si ens fixem en la primera proposta de la companyia alemanya, cal destacar que l'actualització de la Classe E estarà disponible amb motors de gasolina i dièsel, així com amb variants híbrides. Comptarà amb un disseny més dinàmic i l'última generació dels sistemes d'assistència a la conducció Active Distance Assist DISTRONIC, Active Stop-and-Go Assist i Active Steering Assist. El redisseny també és evident a l'interior, per exemple, en el volant completament nou, disponible en diverses versions, i en el sistema multimèdia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que, de sèrie, inclou dues grans pantalles de 10,25 polzades (26 cm) disposades una al costat de l'altra per a una aparença de pantalla panoràmica única. La variant AMG del nou Classe E també arribarà a Ginebra, igual que dos nous SUV d'Affalterbach.

D'altra banda, la Marco Polo, l'autocaravana compacta de Mercedes-Benz incorpora dues innovacions intel·ligents. El sistema intuïtiu d'informació i entreteniment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), implementat en altres turismes de la marca de l'estrella, debutarà en la Marco Polo la primavera de 2020. A més, els vehicles Marco Polo compten en el seu equip de sèrie amb el Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC). Aquesta innovadora interfície, integrada en el sistema MBUX, converteix l'autocaravana compacta en una llar connectada sobre rodes. L'MBAC permet controlar una sèrie de funcions a través de la pantalla tàctil en la cabina o mitjançant l'aplicació de telèfon intel·ligent, com la il·luminació principal, la il·luminació ambiental o la calefacció.

Al mateix temps, Mercedes-Benz Cars està ampliant la seva línia d'híbrids endollables sota l'etiqueta EQ Power i presentarà models addicionals amb aquesta tecnologia als propers salons de l'automòbil. Amb la seva iniciativa "Ambition 2039", Mercedes-Benz està treballant per a poder oferir una nova gamma de models neutres en emissions de CO? en 19 anys.

Un aspecte important de la mobilitat sostenible és la transparència i aquesta és la raó per la qual la companyia Mercedes-Benz AG és el primer fabricant prèmium d'automòbils a tenir els seus objectius de protecció climàtica científicament verificats per la Iniciativa d'Objectius Basats en la Ciència (SBTI per les seves sigles en anglès).