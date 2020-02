La falta de punts de recàrrega, la principal trava

29.02.2020 | 04:00

L'electrificació de l'automòbil continua sent una gran desconeguda per a quatre de cada deu espanyols. Aquests encara no són capaços de diferenciar entre un cotxe elèctric, un híbrid i un híbrid endollable. Així ho revela l'estudi "Espanyols davant la Nova Mobilitat" realitzat per PONS Seguridad Vial y Autofácil. De fet, només un 23% dels enquestats reconeixen haver pogut conduir alguna vegada un vehicle híbrid i tan sols un 16% afirma haver-se posat en alguna ocasió al volant d'un cotxe elèctric. No obstant això, un 78% afirma estar interessat a poder provar un híbrid i un 76% vol conèixer en primera persona el funcionament d'algun model elèctric.

L'estudi també reflecteix que un de cada quatre espanyols que desitgen adquirir un nou vehicle abans d'un any reconeixen estar interessats especialment en la tecnologia híbrida, per davant dels cotxes impulsats per gasolina (20%) i dels dièsel (17%). Tot i això, un de cada tres enquestats reconeix que les mesures restrictives al vehicle aplicades per diferents administracions locals i pel mateix Govern, encaminades a millorar la qualitat de l'aire, han provocat el retard en la seva decisió de compra fins a "tenir-ho més clar".

D'altra banda, només el 10% dels futurs compradors veuen el vehicle elèctric com una alternativa real. A més, el 69% dels enquestats assenyalen que perquè hi hagi una generalització d'aquest tipus de vehicles s'han d'ampliar els punts de càrrega ràpida a les principals carreteres. Després de les infraestructures de recàrrega, el preu és un altre dels grans punts a millorar per a la veritable generalització de l'elèctric. El 47% dels enquestats d'aquest estudi creu que s'ha d'aplicar un IVA superreduït a aquests vehicles. Mentrestant, un 40% pensa que és vital reduir el preu dels cotxes elèctrics per a la seva expansió. També hi ha altres mesures aportades pels enquestats com la tarifa plana de consum elèctric (42%) o els ajuts directes a la compra (16%).