Cotxes híbrids i elèctrics: han arribat per quedar-se?

Laura Massallè

29.02.2020 | 04:00

Diferents estudis i previsions auguren una generalització dels híbrids i elèctrics de cara als pròxims anys, tot i que encara existeixen traves que dificulten la seva expansió entre els consumidors. De moment, el govern espanyol ha anunciat que hi haurà un nou Pla Moves d'ajudes al cotxe elèctric, alhora que analitza establir un IVA reduït per a aquests vehicles.

D'aquí a cinc anys, la meitat de les vendes de vehicles, concretament el 55%, correspondran a motoritzacions híbrides i elèctriques, segons dades d'MSI per a Sumauto, especialista en portals verticals d'automoció. El 2025 és un any marcat per la Unió Europea perquè els fabricants redueixin les emissions de tota la seva flota en un 15% en comparació amb els nivells de 2021 i les dades apunten que aquest any els vehicles híbrids arribaran a una quota del 40% de les vendes a Espanya, quasi tres vegades més que els elèctrics, que representaran el 14,5%.

Aquest creixement podria ser més gran de solucionar-se la diferència de preu d'aquests models respecte als de combustió tradicional i, en el cas concret de l'elèctric, la falta d'infraestructures de recàrrega, la volatilitat de les bateries i els temps mitjà de recàrrega.

El creixement de la motorització elèctrica serà progressiu i anirà en paral·lel a l'ascens del vehicle autònom, que tot just representarà el 0,1% de les vendes aquest 2020 però que arribarà al 7,3% el 2025, el que suposa la meitat de les matriculacions de cotxes elèctrics.

Aquest desenvolupament del cotxe autònom portarà el "carsharing" a la seva màxima expressió, la qual cosa permetrà disposar d'un transport públic sense conductor a demanda, sense horaris rígids ni línies preestablertes, principalment en ciutats de més de 200.000 habitants el 2025. No obstant això, per aquest any el cotxe compartir, tot i que augmentarà la seva quota de mercat, tot just representarà el 5,3% de les vendes.

D'altra banda, la democratització de les noves fórmules de mobilitat i els avenços tecnològics impulsaran la irrupció del cotxe connectat. I és que l'any 2025, el 70% dels cotxes disposaran d'aquesta tecnologia i estaran connectats entre si, amb les infraestructures de trànsit, els tallers, concessionaris, etc. En aquest context, es preveu que d'aquí a deu anys el negoci generat pels vehicles connectats iguali tota la facturació de la postvenda, més de 14.000 milions d'euros, segons dades de Solera, que mou més de 4 milions de reparacions l'any.

El compliment dels objectius de reducció d'emissions ha de venir no només de l'entrada al parc de nous models zero emissions, sinó també de la retirada d'aquells vehicles més vells i, per tant, més contaminants. Avui dia, l'edat mitjana del parc de vehicles ronda els 12,3 anys, amb un 31,7% de cotxes d'una antiguitat de més de 15.

Un pla de desballestament vinculat directament a un control especial i real d'emissions en la ITV i dotat amb 500 milions d'euros, tal com proposa Faconauto al seu Llibre Blanc de la Distribució, permetria la retirada de 500.000 vehicles contaminants a raó d'una subvenció de 1.000 euros per vehicle, segons Sumauto. A més, un pla d'aquestes característiques tindria un efecte dinamitzador en el mercat, ja que el 20% dels propietaris que desballestessin el cotxe, dins d'aquest pla, en comprarien un de nou o utilitzat, reduint així els vehicles de més de deu anys, els més contaminants, en 185.000 unitats el 2025, en passar dels 1,6 milions previstos l'any 2020 a 1,4 milions en el termini de cinc anys, quasi un 12% menys.

pla moves 2020

De moment, Teresa Ribera, vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, ha anunciat que hi haurà un nou Pla Moves 2020, que comptarà amb un pressupost de 65 milions d'euros destinats a ajudes per al vehicle elèctric, un 40% més que l'anterior pla.

Quant a la finalitat de les ajudes, es mantindrà el criteri de l'anterior edició. Aniran destinades a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la instal·lació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques i altres mesures relacionades amb plans de mobilitat per al treball.

Autònoms, persones físiques i jurídiques, comunitats de propietaris, sector públic... Tots ells podran optar a aquestes subvencions que seran gestionades per les comunitats autònomes en col·laboració amb l'Institut per a la Diversificació Energètica (IDAE). Els diners no es repartiran equitativament, sinó que les comunitats amb més habitants censats tindran un pressupost més gran, com ja va passar amb el Pla Moves de 2019.

Tot i que encara no hi ha res segur, sembla que alguns dels requisits a l'hora d'optar aquestes subvencions seran més flexibles. Així, les primeres novetats, no confirmades encara, podrien estar relacionades amb l'eliminació d'una de les clàusules més importants del pla de 2019. Es tracta d'aquella que obligava els conductors a donar de baixa un vehicle de més de 10 anys per poder rebre l'ajuda; un dels principals obstacles perquè la mesura no gaudís de l'èxit esperat.

Paral·lelament, es posarà en marxa el Moves Singulares, dirigit a donar suport a iniciatives innovadores en l'àmbit de la mobilitat urbana. En l'anterior edició, la convocatòria va rebre 130 sol·licituds, superant el pressupost previst.

un iva reduït?

D'altra banda, el govern espanyol està analitzant establir l'aplicació d'un IVA reduït i especial per als vehicles elèctrics, una mesura que fa temps que demana el sector per impulsar la demanda d'aquest tipus de cotxes.

Així ho va anunciar fa uns dies la vicepresidenta Ribera, que va assegurar que és una tesi que el govern s'està plantejant dins del "complex" paquet de mesures que s'estan preparant per incentivar una "fiscalitat verda".

"Si hi ha possibilitat de treballar amb IVAs reduïts, que han de comptar amb el vistiplau de la Unió Europea, és una de les qüestions que ens hem de plantejar", destacava Ribera. No obstant això, la vicepresidenta insistia que aquesta mesura ha d'anar acompanyada d'una fiscalitat renovada. A més, Ribera creu que aquests "problemes" s'han de resoldre al llarg de tota la legislatura, ja que explica que no són qüestions que tinguin una solució immediata.

Quant a la fiscalitat verda, Ribera va subratllar que Espanya "està per sota" en comparació amb la mitjana dels països de l'OCDE, tot i que va apuntar que el sistema fiscal espanyol disposa de diverses figures que incideixen en "coses semblants o complementàries" i que són gestionades per diferents nivells de l'Administració, la qual cosa obliga a anar amb "molt de compte".

"De vegades, si no es fan bé les coses hi pot haver una necessitat d'acompanyar amb mesures socials en aquest procés de transformació perquè l'absorció de quelcom que fins ara no estava gravat i que passa a ser gravat no recaigui en rendes que d'alguna manera necessiten estar preparades per al que es vol aconseguir però que, d'entrada, no ho tenen tan fàcil", va afegir.

Respecte a la data de 2040 per deixar de vendre vehicles de combustió a Espanya, la vicepresidenta va indicar que aquesta decisió, "probablement conservadora i prudent", està en línia amb el camí establert a Europa. En aquest sentit, va explicar que l'executiu espanyol no es planteja avançar aquesta data com han proposat altres països de l'entorn comunitari, sinó que la seva intenció és seguir allò establert per Europa i acompanyar la indústria de l'automoció perquè aquest procés tingui lloc "amb caràcter gradual".

"Els vehicles que es posen avui al mercat tenen, afortunadament, uns paràmetres de protecció ambiental enormement més rigorosos del que eren fa 10 o 15 anys. Qualsevol pot comprar qualsevol cosa que hi hagi al mercat tot i que a mitjà termini veurem un procés de transformació molt important, no només del tipus de motor sinó de la mobilitat", sentenciava.