Auser Terrassa es trasllada el dia 2 de març

29.02.2020 | 04:00

Movento enforteix el seu centre d'automoció a Terrassa. La branca dedicada a la mobilitat privada del grup Moventia fa un pas més i inaugura unes noves instal·lacions d'Auser (Renault i Dacia) al carrer de Cinca 44 de Terrassa, al costat dels concessionaris de Sarsa i Stern Motor de la ciutat.

Les noves instal·lacions d'Auser, que estaran operatives a partir del proper dilluns 2 de març, tenen un total de 5.776 m2 i posen a l'abast dels clients un espai dotat de l'última tecnologia per seguir oferint un servei de qualitat centrada en el client.

A la concessió s'implementa una nova manera de treballar, introduint processos de digitalització gràcies a l'última tecnologia de la maquinària de taller.

vehicles de substitució elèctrics

Al mateix temps, la companyia ha aprofitat la posada en funcionament del nou centre per renovar la flota dels vehicles de substitució de la companyia, que a partir d'ara seran elèctrics.

A més a més, Auser està compromès amb el medi ambient. Per aquest motiu tota la instal·lació és sostenible mediambientalment gràcies a la implementació d'il·luminació automàtica amb sensors de presència de tecnologia LED.

"Estem molt orgullosos i satisfets de presentar les noves instal·lacions i estem segurs que tindran una gran acollida entre els nostres clients, als qui continuarem, com fins ara, donant el millor servei.", ha explicat Antoni Sánchez, gerent de l'empresa Auser coincidint amb el trasllat a les noves instal·lacions.

Auser és el concessionari oficial de les marques d'automoció Renault i Dacia del Movento, grup que està present a les comarques del Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès Nord, Maresme, Bages i Osona. En total aquesta firma agrupa i representa un total de 18 marques que representa.

Movento és un dels grups d'automoció més destacats del seu entorn i cada any ven més de 28.000 vehicles, tant nous com d'ocasió. Pertany al grup Moventia, un grup empresarial dedicat a la mobilitat i, al mateix temps, compromès amb les persones, amb la societat, el medi ambient. Per aquest motiu té bona cura de la qualitat de tots els seus serveis.