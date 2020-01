CSM celebra el seu 11è aniversari

25.01.2020 | 04:00

El grup d'automoció CSM, amb concessionaris oficials de les marques Toyota, Lexus, Mazda i Hyundai ubicats a les poblacions de Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Granollers i Mataró, va celebrar els seus 11 anys d'existència amb una gran festa al Circuit de Catalunya.

L'esdeveniment, que va començar a les boxes i va finalitzar a una sala privada del mateix circuit, va consistir en un còctel de benvinguda i música en directe, seguit d'una activitat en grup on van participar tots els treballadors, representants de Toyota Espanya i convidats. Més tard, es van procedir als parlaments per part dels propietaris i gerents del grup i va finalitzar amb un sopar. A més a més, l'acte va comptar amb diversos reconeixements: la consecució del premi Retailer Excellence Award per part del concessionari Kai Motor i la jubilació d'una treballadora del grup. Kai Motor, concessionari oficial Toyota a Granollers, va rebre el Retailer Excellence Award. Aquest premi reconeix l'excel·lència de gestió global de concessionari a nivell nacional juntament amb la millor experiència de compra i servei segons les opinions recollides durant tot l'any pels seus clients.

CSM Grup Vallès representa els concessionaris i tallers oficials Toyota a Terrassa, Rubí, Granollers i Mataró; Lexus a Mataró, Mazda a Terrassa; i Hyundai a Terrassa, Rubí i Sant Cugat.