Eficiència híbrida

KIA NIRO

25.01.2020 | 04:00

L'acceptació per part dels clients dels vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics comporta que les marques de cotxes apostin cada cop més per aquestes motoritzacions respectuoses amb el medi ambient. És el cas de Kia. El fabricant sud-coreà va superar per primera vegada, el 2019, el mig milió d'unitats venudes a Europa. Una de les raons d'aquestes positives xifres cal buscar-la en la bona acceptació de la gamma Niro, que es va posicionar com el model electrificat més venut de la marca.

La gamma Niro incorpora les versions híbrides, híbrides endollables i completament elèctriques.

Recentment, Kia ha dut a terme una sèrie de millores en els models del seu "crossover". El Niro, que combina un estil funcional amb una propulsió híbrida d'emissions ultrabaixes, ha estat optimitzat amb un nou disseny exterior, un interior de més alta qualitat i més opcions de personalització del color.

Més disseny

Conservant el seu elegant estil de "crossover", les modificacions introduïdes per Kia igualen l'aparença de les versions híbrides i híbrides endollables de la gamma amb la del nou e-Niro (el model totalment elèctric).

La gamma manté la seva distintiva i icònica graella "tiger-nose", però els nous paraxocs davanters i de la part del darrere li donen un aspecte més decidit, així com més presència a la carretera.

A la part posterior, uns llums led de nou disseny atorguen al Niro un segell lluminós diferenciador i modern. La renovada imatge del para-xocs inclou una protecció inferior a través d'un acabat platejat, a més d'integrar uns nous reflectors i també uns llums antiboira en els extrems.

A banda, el Niro híbrid brinda als clients més opcions de personalització. Ho fa sumant dues alternatives més pel que fa a les llantes d'aliatge de 16 i 18 polsades, de dos tons i amb disseny en tall de diamant.

Ambient "premium"

En l'espai interior del Niro, Kia ha dut a terme un seguit de modificacions visuals i de materials que creen una atmosfera més luxosa i realcen la qualitat de l'habitacle.

La part superior del panell d'instruments està acabada amb un revestiment de tacte suau, mentre que la resta del panell i la instrumentació presenten un nou acabat negre brillant amb elements ressaltats en plata o de crom satinat.

A part, Kia ofereix una nova i àmplia pantalla tàctil de 10,25 polsades (26 centímetres). De sèrie, el Niro està proveït d'un sistema d'infoentreteniment amb pantalla tàctil de 8 polsades (20 centímetres). A més està entre els primers models de Kia a Europa en oferir el seu innovador sistema telemàtic Uvo Connect, per connectar els conductors de tot el món i proporcionar-los una valuosa informació durant la marxa.

D'altra banda, el renovat Kia Niro manté la mateixa paleta de colors (nou -vuit metal·litzats i un de sòlid-), però incorpora una tonalitat exterior metal·litzada que es correspon amb el color de llançament de la variant híbrida (Horizon Blue). El Niro té una tapisseria de tela en l'acabat Concept; i les versions Drive i Emotion incorporaran de sèrie una tapisseria específica (tela i pell sintètica). De forma opcional, a l'acabat Emotion es podrà triar una tapisseria de pell.