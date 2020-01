El cotxe que parla amb els semàfors

25.01.2020 | 04:00

TECNOLOGIA

Quin color de semàfor em trobaré si segueixo a aquesta velocitat? La resposta a aquesta pregunta ja no depèn de la intuïció del conductor sinó de la tecnologia. En un futur proper els conductors podran saber l'estat en què hi haurà els semàfors per anticipar-se i adaptar la velocitat. La informació de les carreteres apareixerà a temps real a les pantalles dels cotxes. Això vol dir que els cotxes connectaran amb els semàfors i amb el centre de control de trànsit. Per aconseguir-ho ja hi ha projectes en curs com el que estan realitzant Seat amb la Direcció General de Trànsit, l'Ajuntament de Barcelona i Etra. Aquest projecte també permet que la informació de les incidències en les carreteres arribi directament al vehicle sense necessitat de panells informatius. El cotxe i la infraestructura estaran units a través del núvol mitjançant la tecnologia cel·lular i amb temps de latència de 300 ms. Com funcionarà? Quan un vehicle s'aproximi al semàfor, rebrà a la pantalla un avís de si estarà vermell, verd o groc, quan arribi a la seva alçada.