Com conduir amb neu

25.01.2020 | 04:00

Durant l'hivern, en especial si ens traslladem des de Terrassa cap a zones més al nord de Catalunya, és fàcil que ens trobem amb carreteres glaçades. I si anem per àrees de muntanya, sobretot al Pirineu, sempre ens podem trobar que en un moment donat ens comenci a nevar. Què hem de fer per tal de conduir en aquestes circumstàncies d'una forma segura

Posar les cadenes

Quan la neu comença a quallar, segurament haurem de parar per posar les cadenes. Si portem pneumàtics d'hivern, podrem seguir la marxa, però sempre anant amb compte. Els pneumàtics d'hivern acostumen a ser més cars que els convencionals, i només es recomanen durant els mesos més freds de l'any. A l'estiu perden eficàcia i poden patir un desgast més alt.

Amb suavitat

Quan veiem que la carretera està blanca, els nervis ens poden jugar una mala passada. Per això el primer de tot és estar tranquils i, molt important, conduir amb suavitat, sense fer maniobres brusques, tant pel que es refereix a la direcció, com a l'accelerador i el fre. Fugir de tot el que sigui una conducció suau, quan hi ha neu o glaç, pot ocasionar que el cotxe llisqui i inestabilitat en el vehicle. Un error comès amb freqüència en aquests casos és el de girar massa el volant, cosa que pot originar un perillós viratge en l'automòbil.

Frenar en les rectes

Un altre suggeriment és que si hem de reduir la velocitat, ho fem en una recta, i no pas en una corba, perquè en les corbes els pneumàtics es troben en una superfície de baixa adherència. I sempre que puguem, hem de frenar amb el motor, deixant que la velocitat de l'automòbil es redueixi per si sola, i no pas trepitjant el fre. Cal pensar que en una carretera plana, sense pendents, podrem avançar més o menys bé, quan hi ha neu, sempre que circulem amb precaució. El problema ve quan ens trobem amb una pujada i la neu que s'hi ha acumulat pot ocasionar que les rodes patinin i que perdem el control del vehicle. La solució sempre és haver col·locat abans les cadenes o els pneumàtics d'hivern.

Seguir el rastre

Quan veiem que la neu ja ha quallat a la carretera, hem d'intentar conduir sense sortir del rastre que han deixat altres vehicles. I estar pendents, això sí, del gel que pugui aparèixer a l'asfalt.

Usar el parabrisa tèrmic

Un altre recurs que molts vehicles tenen a l'abast si cau una forta nevada, és utilitzar el parabrisa tèrmic. Gràcies als seus nombrosos filaments, serà una bona manera de desfer-nos, en pocs minuts, de la neu o del gel que s'hagi acumulat al vidre del davant o del darrere.

La prevenció, bàsica

Com passa en tants altres àmbits de la vida, val més prevenir que curar. Per això, si hem d'emprendre un viatge en què pensem que ens podem trobar amb neu, sempre serà bo sotmetre el vehicle a una revisió. Un altre suggeriment és que consultem la previsió meteorològica per saber quin temps farà durant el camí. I sempre hem de pensar que si en un moment donat comença a caure una gran nevada que qualla a la carretera, o que si pel que sigui no ens veiem en cor de continuar amb el trajecte, potser serà una bona idea parar a la primera benzinera o àrea de descans que veiem. I esperar que passi el temporal. Posar algunes mantes al cotxe i dur-les sempre al maleter pel que pugui succeir també ens pot servir per sortir del pas (i escalfar-nos una mica) davant de certes situacions tan fredes com imprevisibles.