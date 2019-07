Terrassa ja treballa per actualitzar la normativa del patinet elèctric

31.07.2019 | 09:46

El boom dels patinets elèctrics i altres vehicles similars ha estat força ràpid i ha posat en evidència un buit normatiu pel que fa a les condicions de circulació que són aplicables a aquests mitjans de transport. L'Ajuntament de Terrassa treballa en una nova ordenança de mobilitat per regular-ho.

La presència creixent de patinets elèctrics i similars ha suposat la proliferació d'un altre tipus de mobilitat més enllà de la dels mitjans tradicionals. L'increment de dispositius d'aquesta mena ha activitat un debat públic i ha arribat a tal punt que la síndica de greuges de Terrassa va obrir el setembre una actuació d'ofici per reclamar a l'Ajuntament una regulació específica per aquests mitjans de transport, anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP). En aquesta categoria s'inclouen "monopatins, plataformes, tricicles, rodes elèctriques i altres vehicles de petites dimensions d'una sola plaça moguts per un motor elèctric o per tracció humana que estan pensats per cobrir trajectes de distància curta o mitjana".

La defensora del poble assenyalava que el govern municipal havia de treballar per dotar a la ciutat d'una "ordenació d'aquests nous vehicles alternatius de mobilitat personal per resoldre els problemes de convivència a l'espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura". "Cal dir que, actualment, la Direcció General de Trànsit (DGT) no assimila aquest tipus de vehicles a la figura del vianant (no es pot fer ús d'ells en voreres i espais reservats per als vianants), però tampoc els cataloga com a vehicles a motor. I, dins d'aquest context de buit normatiu, es fa necessari que els municipis incorporin dins les seves ordenances una regulació específica que determini per on poden circular aquests dispositius", destacava.

Just després de conèixer-se aquesta actuació d'ofici de la síndica, l'executiu municipal va anunciar que estudiaria a fons les recomanacions de la defensora dels ciutadans, però va deixar clar que treballa des de fa temps en la revisió de la norma. I és que l'actual ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en les vies urbanes té una vigència de més de dues dècades.

En aquesta línia, el govern municipal va fusionar les ordenances de retirada de vehicles i de mobilitat i va elaborar una proposta que va presentar a finals de gener a les entitats de la Taula de la Mobilitat. Arrancava així un procés de consulta i participació ciutadana, que continuarà amb la presentació als grups municipals i culminarà amb la votació de la nova ordenança al ple.