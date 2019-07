La reforma del Codi Penal per imprudències al volant entra en vigor

31.07.2019 | 09:53

Després de la seva publicació al BOE, diumenge 3 de març va entrar en vigor la modificació del Codi Penal que inclou un enduriment de les penes per imprudències en la conducció. Una de les principals novetats és la introducció del delicte d'abandonament en el lloc de l'accident, que preveu penes d'entre 2 i 4 anys de presó si l'accident és per una imprudència al volant. Fins ara existia el delicte d'omissió del deure de socors, que només era aplicable si la víctima estava viva i no hi havia una altra persona per auxiliar-la. A més, si es comet un delicte contra la seguretat vial que causi morts o ferits, la conducta passa automàticament a ser una imprudència greu (fins ara restava a consideració del jutge), amb penes de fins a 4 anys de presó .