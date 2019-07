Arriba el Pla Estratègic de Suport Integral al Sector de l'Automoció

31.07.2019 | 09:53

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va presentar aquest dilluns el Pla Estratègic de Suport Integral al Sector de l'Automoció, amb una inversió de 2.634 milions d'euros per al període entre 2019 i 2025. Maroto va ressaltar cinc eixos per a aquest pla, entre ells la constitució d'una "taula de mobilitat sostenible" amb actors del sector per a coordinar mesures a mitjà i llarg termini; i la revisió de la fiscalitat "més orientada a l'ús", harmonitzada amb l'entorn europeu i que afavoreixi una mobilitat "amb menys contaminants". La resta d'eixos són l'impuls d'inversions en innovació, la penetració més gran de vehicles de zero i baixes emissions i el reforç de la formació professional dual. El pla inclou 1.127 milions per al foment de la mobilitat sostenible i desballestament de vehicles fins a 2025, dels quals 127 milions corresponen a 2019 i 2020 i inclouen els plans Moves i Movea.