L'OCU adverteix sobre les etiquetes Eco i Zero

31.07.2019 | 09:42

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assegura que hi ha vehicles que tot i no comptar amb distintiu Eco o Zero Emissions contaminen menys que altres que sí que gaudeixen d'aquestes etiquetes, ja que per la seva concessió només es té en compte la tecnologia que utilitzen i no l'impacte real de les emissions que produeixen. L'OCU considera que l'actual sistema de concessió d'etiquetes és un sistema injust. Primer, perquè els nous motors de benzina de vehicles de petita potència contaminen igual o menys que molts cotxes híbrids no endollables d'alta potència. I segon, perquè fins i tot contaminen menys que els híbrids endollables de gran cilindrada, quan aquests esgoten la seva bateria, el que succeeix passats uns 40 quilòmetres. Ocorre el mateix amb els models amb gas (GLP o GNC), ja que un cop a la carretera no existeix la forma de comprovar si estan usant aquests combustibles o estan funcionant amb benzina i per tant el seu impacte és el mateix o més elevat, en funció de la cilindrada.